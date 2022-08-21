Бастрыкин поручил передать дело о ДТП под Ульяновском в центральный аппарат СК

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение передать дело о ДТП под Ульяновском, где погибли 16 человек, в центральный аппарат, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета дал указание передать уголовное дело о ДТП в Ульяновской области, в результате которого погибли люди, для дальнейшего всестороннего, оперативного и объективного расследования в Главное следственное управление СК", – отмечается в сообщении.

Председатель СК РФ поручил выяснить все детали произошедшего, изучить документы по техническому состоянию транспорта, а также проверить обеспечение требований по осуществлению безопасной перевозки людей.

ДТП произошло в воскресенье, 21 августа. По информации правоохранителей, микроавтобус ждал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Сзади следовал также грузовик, водитель которого не затормозил и врезался в микроавтобус. При этом последний оказался зажатым между двумя грузовыми машинами.

По факту аварии возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ.

Также ранее сообщалось, что трое пострадавших в ДТП остаются в тяжелом состоянии. На данный момент их готовят к транспортировке из Николаевской районной больницы в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медпомощи имени Чучкалова.

