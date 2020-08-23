Установлены личности ликвидированных в ходе спецоперации в Ингушетии боевиков

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Ингушетии установили личности боевиков, ликвидированных в ходе спецоперации в сельском поселении Троицкое, сообщает ТАСС.

По данным Национального антитеррористического комитета, оперативники нейтрализовали троих сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ. В настоящее время режим КТО в республике снят.

В воскресенье с 8:00 оперативный штаб ввел в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии режим контртеррористической операции. На территории сельского поселения действовал ряд ограничений.

Там началось боестолкновение, велась перестрелка между силовиками и злоумышленниками. Спецслужбы ликвидировали троих боевиков.

18 августа в Ингушетии в районе населенного пункта Галашки ликвидировали еще двоих боевиков. Меры были предприняты в ходе спецоперации.

До этого в ходе контртеррористической операции в Ингушетии также были ликвидированы два боевика. Они планировали совершить террористические акты на территории республики. На месте проведения спецоперации были найдены оружие, а также взрывчатка.