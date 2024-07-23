Электроснабжение восстановлено после аварийного отключения в Мытищах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты восстановили электроснабжение на мытищинской ТЭЦ-27, сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

Так, электроснабжение вернулось на улицах Юбилейной, Белобородовой, Кедрина и Мира, а также в 1-м Рупасовском переулке.

Аварийное отключение электроэнергии произошло 23 июля около 17:30 по московскому времени.

Ранее в Алуште в Крыму произошла авария на двух трансформаторных подстанциях за Ялтой из-за повышенной нагрузки. Для восстановления электроснабжения специалисты выявили и локализовали поврежденное оборудование, после чего приступили к поэтапному включению потребителей. Из-за аварии без электроэнергии оставались 49 тысяч жителей.