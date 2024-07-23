Аварийное отключение электроэнергии произошло на ТЭЦ-27 в Мытищах

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На ТЭЦ-27 в Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом администрация городского округа Мытищи предупредила в своем телеграм-канале.

Из-за этого от электроснабжения оказались отключены объекты на улицах Юбилейной, Белобородовой и Кедрина, а также в 1-м Рупасовском переулке.

В данный момент специалисты ведут переподключение на резервные источники питания.

Ранее на Черниговской теплоэлектроцентрали на Украине произошел пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание, которое вывело из строя оборудование.