ТАСС: газовый баллончик взорвался внутри мужчины в Москве

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В квартире жилого дома на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллончик. В результате ЧП пострадал мужчина, заявили ТАСС в оперативных службах.

Как рассказал собеседник агентства, инцидент случился в доме 3, корпусе 2 на улице Санникова. Произошла разгерметизация газового баллончика внутри мужчины, из-за чего он получил травмы. Предварительно, предмет находился у пострадавшего в заднем проходе, уточнили в медицинских службах.

Ранее восьмиклассник скончался в Каменске-Уральске после того, как вдохнул газ из баллончика. По информации региональной прокуратуры, ребенок почувствовал себя плохо и упал. Его друзья вызвали врачей, которые констатировали смерть. В одежде мальчика нашли баллончик для заправки газовых устройств.