Житель Кубани рассказал, за что сажал сына на цепь

Фото: телеграм-канал Криминал

46-летний житель села Великовечное Белореченского района Кубани, который сажал своего 10-летнего сына на цепь в сарае, заявил на допросах, что наказывал ребенка за воровство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Отец говорит, что он неуправляемый с точки зрения клептомании, ворует, тащит из дома. И он говорит: "Я его, когда одного дома оставляю, сажаю на цепь". Он при допросе такие показания дал", – сказал собеседник агентства.

По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, родители мальчика официально разведены. С 2016 года по решению суда мальчик живет с отцом. Семья на учете как неблагополучная не состоит.

"Мальчик учится хорошо, на "4" и "5", посещает все возможные кружки, которые есть, папа за все платит. Казалось бы, с одной стороны, картинка хорошая, а с другой – сидит на цепи", – пояснил собеседник агентства.

Мать мальчика Виктория Пономарчук сообщила ТАСС, что ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии, а бывший муж не давал ей видеться с сыном. По ее словам, ребенок пробудет в реабилитационном центре несколько месяцев.

"Он боится, что попадет обратно к папе, кроме того, у ребенка вздут живот, диагностирована деформация верхних частей тела, потому что какое-то время не кормили его, худой, бледный, долгое время не был на свежем воздухе. Несколько месяцев с ним так обращались, он находился на цепи в сарае", – сказала Пономарчук.

Она пояснила, что после того, как мальчик пройдет реабилитацию, намерена забрать его жить к себе, а также добавила, что была незаконно лишена возможности контролировать состояние здоровья ребенка.

Инцидент произошел 18 июня на улице Свободы. Мужчина с беременной женой и четырехлетним сыном отправился в перинатальный центр Краснодара, а 10-летнего сына отвел в сарай, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, закрепив свободный конец за деревянную ножку стеллажа. Мальчику удалось выбраться, после чего он пришел в местный магазин и там рассказал о произошедшем.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном лишении свободы. Преступление относится к категории средней тяжести и предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Пострадавший мальчик находится в реабилитационном центре.

23 июля стало известно, что отцу ребенка избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.