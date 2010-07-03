Жительницу ЯНАО ждет суд за ложный донос об изнасиловании в попытке сохранить жениха

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В региональном управлении Следственного комитета сообщили о том, что жительницу Ямала будут судить за ложный донос об изнасиловании, которым она прикрывалась, чтобы сохранить жениха. Информацию передает РИА Новости.

В середине июня в поселке Тазовский местный житель застал свою 36-летнюю невесту в состоянии алкогольного опьянения и в "интимной обстановке с другим мужчиной". Женщина представила ситуацию так, будто ее пытались изнасиловать, тем самым пытаясь сохранить отношения с женихом. Между мужчинами произошла драка, была вызвана полиция.

Сотрудникам правоохранительных органов женщина также рассказала, что ее пытались изнасиловать. В ходе проверки этот факт был опровергнут, после чего женщина признала вину и раскаялась. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе, которое уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что в правоохранительные органы обратилась 17-летняя москвичка. Она заявила, что знакомый под угрозой убийства изнасиловал ее. В ходе проверки выяснилось, что девушка оказывает интимные услуги за деньги, а клиентов ей подыскивают третьи лица.