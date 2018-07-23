В Роскосмосе не подтвердили информацию о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Роскосмосе не располагают сведениями о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш по делу о госизмене. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.

Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил о втором подозреваемом. Якобы фигуранты передавали информацию одной из западных стран.

При этом сначала был задержан первый фигурант, а уже потом Виктор Кудрявцев, имя которого ранее узнали СМИ.

По местам работы и проживания фигурантов были санкционированы обыски. Следователи изъяли документы.

В пресс-службе ЦНИИмаш заявили, что следствие не имеет вопросов к текущему руководству института и интересуется событиями 2013 года.