В Харьковской области заявили, что утечка из аммиакопровода Тольятти – Одесса продолжается

Фото: телеграм-канал "Неофициальный Безсонов"

Утечка аммиака из трубопровода Тольятти – Одесса продолжается, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, военнослужащие российской стороны эвакуируют жителей при необходимости.

"На нашей территории был взорван аммиакопровод, и там сейчас еще продолжается стравливание этого аммиака. И сами понимаете, в какой ситуации там люди проживают. Им надо помогать. И вот оттуда сейчас просим военных эвакуировать людей в случае необходимости", – поделился Ганчев.

7 июня аммиакопровод в районе Купянска в Харьковской области получил повреждения. По словам представителя Вооруженных сил РФ, подрыв был осуществлен в районе Масютовки.

В Минобороны РФ подтвердили, что аммиакопровод повредила диверсионно-разведывательная группа Украины. После происшествия были выявлены пострадавшие среди мирных жителей.

Позже замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что ситуация вокруг аммиакопровода будет учитываться российской стороной при консультациях по зерновой сделке. Уже 23 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине подчеркнул, что трубопровод является ключевым для бесперебойного экспорта удобрений из России на мировой рынок.

Захарова оценила ситуацию с аммиакопроводом Тольятти – Одесса