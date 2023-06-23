Сальдо заявил, что движение по Чонгарскому мосту не откроют еще минимум 15–20 дней

Фото: телеграм-канал "Военкор Ярем"

Движение по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом не откроют еще минимум 15–20 дней. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Политик отметил, что повреждения моста оказались серьезнее, чем предполагалось ранее.

"Мост сейчас, в ближайшие 15–20 дней, даже может и больше, пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, не пригоден для передвижения", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Утром 22 июня украинские военные обстреляли мосты, находящиеся на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Вследствие произошедшего было повреждено дорожное покрытие, никто не пострадал.

Сальдо утверждал, что сообщение с Крымом продолжается. По его словам, на ходе спецоперации атака никак не скажется.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко тогда сказал, что примерно несколько недель потребуется для восстановления моста в Чонгаре. До этого глава госсовета Крыма Владимир Константинов сообщал, что Чонгарский мост можно быстро отремонтировать, так как он получил незначительные повреждения.

В Крыме заявили, что несколько недель потребуется на восстановление Чонгарского моста