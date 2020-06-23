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Москва 24

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Происшествия

09:41

Движение затруднено на улице Народного ополчения из-за ДТП

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осложненная транспортная ситуация наблюдается на улице Народного ополчения в Москве из-за ДТП, передает ТАСС со ссылкой на управление столичной Госавтоинспекции.

Сообщается, что авария произошла в результате столкновения трех автомобилей. Вследствие ДТП погиб один из водителей. Инцидент произошел возле дома 47.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы. Устанавливаются причины смерти одного из водителей.

Ранее трамвай сбил мужчину на востоке Москвы. Обстоятельства случившегося выясняются. Мужчина был передан врачам.

До этого на МКАД на западе Москвы опрокинулся на бок грузовой бетоносмеситель. Авария произошла на 52-м километре кольцевой автодороги.

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