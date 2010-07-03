Владелец аттракциона в "Сокольниках" обсудит компенсацию с родителями пострадавших детей

Снимок с видео: Агентство "Москва"

Владелец аттракциона "Колобок" в парке "Сокольники" встретится с родителями пострадавших детей и обсудит с ними размер компенсации. Об этом заявил директор парка Андрей Лапшин.

"В понедельник или во вторник в дирекции парка "Сокольники" пройдет встреча, где они обсудят все вопросы и договорятся о компенсации", − цитирует Лапшина РИА Новости.

Сам аттракцион, на котором пострадали трое детей, закрыт до выяснения обстоятельств инцидента. "Нужно понять, если это техническая неисправность самого аттракциона, которая может приводить к таким последствиям, то необходимо менять конструкцию", − пояснил директор "Сокольников".

"Если это какой-то брак, то это другое дело, а если это ошибка оператора, то это уже третье. В зависимости от причины поломки, мы будем решать, что с ним делать", − рассказал он. При этом Лапшин признался, что "пока никто не может понять, почему болт развалился на две части".

Директор отметил, что все остальные аттракционы в парке работают в штатном режиме. "Внеплановая проверка проводилась вчера, до 12 ночи непосредственно у нас", − уточнил он. По его словам, "в ходе проверки никаких замечаний по другим аттракционам не было".

22 июня трое детей получили травмы на карусели "Колобок" в парке "Сокольники". По предварительной версии, не выдержала ось крепления кабины. Врачи скорой помощи оперативно прибыли на место ЧП. Двоих пострадавших детей доставили в травмпункт, а еще одного подростка – в детскую больницу. Его состояние медики оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет.

В столичном главке МВД сообщили, что полиция проводит проверку. СК возбудил уголовное дело.