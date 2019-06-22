Дети сорвались с аттракциона в парке "Сокольники"

В столичном парке "Сокольники" трое детей упали с аттракциона "Колобок", сообщает "Говорит Москва".
Уточняется, что аттракцион вышел из строя в тот момент, когда дети висели вниз головой. Сотрудники отпустили крепежи, страховочные тросы самопроизвольно отстегнулись, школьники упали на землю.
У пострадавших диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга и травму шеи.
"Технические детали я характеризовать не могу, до составления полного отчета. Один из аттракционов сломался. В результате этого, при эвакуации пострадали дети. Лично их я не видел. Сейчас все закрыто, создана рабочая группа", – цитирует телеканал "Звезда" директора ПКиО "Сокольники" Андрея Лапшина.
Двое из пострадавших госпитализированы в травмпункт, один подросток – в детскую больницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.