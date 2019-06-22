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12:20 (обновлено 22.06.2019 12:37)

Дети сорвались с аттракциона в парке "Сокольники"

происшествия

12:20

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Фото: youtube.com/VDNH Moskva

В столичном парке "Сокольники" трое детей упали с аттракциона "Колобок", сообщает "Говорит Москва".

Уточняется, что аттракцион вышел из строя в тот момент, когда дети висели вниз головой. Сотрудники отпустили крепежи, страховочные тросы самопроизвольно отстегнулись, школьники упали на землю.

У пострадавших диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга и травму шеи.

"Технические детали я характеризовать не могу, до составления полного отчета. Один из аттракционов сломался. В результате этого, при эвакуации пострадали дети. Лично их я не видел. Сейчас все закрыто, создана рабочая группа", – цитирует телеканал "Звезда" директора ПКиО "Сокольники" Андрея Лапшина.

Двое из пострадавших госпитализированы в травмпункт, один подросток – в детскую больницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

происшествия

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