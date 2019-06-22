В "Сокольниках" рассказали о состоянии детей, пострадавших при ЧП на аттракционе

Состояние детей, которые пострадали при ЧП на аттракционе в столичном парке "Сокольники", оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
"Дети госпитализированы: двое – ушиб мягких тканей, третий – легкое сотрясение мозга. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет", – цитирует Агентство "Москва" представителя парка.
Инцидент произошел днем в субботу, 22 июня. На аттракционе "Колобок" сломался болт оси крепления кабины. Произошло проседание кабины с высоты 20 сантиметров и автоматическая остановка аттракциона. Персонал при эвакуации нарушил технику безопасности, страховочные тросы отстегнулись, школьники упали на землю.
Руководство парка разбирается в обстоятельствах ЧП. "В настоящий момент мы создали рабочую группу, чтобы разобраться в этом инциденте. Нужно, чтобы специалисты разобрались во всем и составили детальный отчет", – цитирует РИА Новости директора парка Андрея Лапшина.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве заявили, что столичные полицейские также проводят проверку по факту травмирования детей. В СК возбудили уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия, устанавливают его причины.
В популярных Telegram-каналах сообщили, что при ЧП сотрясение головного мозга получил 11-летний мальчик. Ушиб мягких тканей диагностировал у двух девочек 9 и 12 лет. По неподтвержденной информации, пострадавшие – дочери исполнительного директора одного из крупных автомобильных предприятий.
Трое подростков выпали из аттракциона в парке "Сокольники"
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