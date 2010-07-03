Все аттракционы в столице внепланово проверят после ЧП в "Сокольниках"

Власти столицы инициировали проверку всех действующих в городе аттракционов после инцидента в парке в "Сокольники", где пострадали трое детей.
"Дано поручение Объединению административных технических инспекций совместно со службами департамента культуры течение двух суток провести внеплановую полную проверку всех аттракционов, находящихся на территории города", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы комплекса городского хозяйства.
Проверяться будет не только техническое состояние объектов, но и документация.
Ранее сообщалось, что трое детей получили травмы в московском парке "Сокольники". По предварительной версии, на карусели "Колобок" не выдержала ось крепления кабины. Аттракцион автоматически остановился. Но при эвакуации персонал мог нарушить технику безопасности.
"Аттракцион практически сразу остановился, совершил где-то один оборот. Сразу подошли операторы, помогли детям покинуть аттракцион, никакой паники не было. Одна девочка лежала, но с ней рядом была мама. Никаких даже криков не было, ничего", – рассказал телеканалу Москва 24 очевидец Клим Третьяков.
"На место инцидента в течение пяти минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи. Двое пострадавших доставлены в травмпункт, один подросток – в детскую больницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет", – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения города.
Директор парка Андрей Лапшин заявил, что создана рабочая группа. Она установит все детали произошедшего и предоставит детальный отчет. Он также подтвердил, что бригада скорой помощи прибыла на место очень быстро.
По данным СМИ, владелец аттракциона "Колобок" в "Сокольниках" – ООО "Ларедо".
Трое подростков выпали из аттракциона в парке "Сокольники"
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