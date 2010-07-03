Росстат проводит служебное расследование из-за публикации ошибочных данных

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Росстат проводит служебное расследование из-за ситуации с публикацией ошибочных данных по промышленности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Накануне Росстатом была пересмотрена оценка по промышленному производству за апрель текущего года. Как оказалось, что одно из добывающих предприятий ЯНАО предоставило компании недостоверные данные, поэтому данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства оказались неточными.

"Мы приносим искренние извинения всем пользователям нашей информацией. В связи с этой ситуацией проводится служебное расследование. Причины, по которым она стала возможной, будут устранены", – говорится в сообщении.

В среду, 22 мая, Росстат объявил о том, что промпроизводство в России в апреле за 2019 год возросло на 4,9% в годовом выражении. Эти данные вызвали сомнения у главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Он потребовал от ведомства объяснений.