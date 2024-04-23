Десять человек погибли при крушении двух военных вертолетов в Малайзии

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Десять человек погибли при крушении двух военных вертолетов в Лумуте в Малайзии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды"

Инцидент произошел во время репетиции воздушного парада, который должен был состояться в честь 90-летия Королевских морских сил страны. На появившихся в Сети кадрах один вертолет зацепил винт другого, из-за чего произошло крушение.

Газета Berita Harian сообщает, что жертвами трагедии стали 7 членов экипажа и 3 пассажира. Один из вертолетов упал на ступени спортивного стадиона, другой – в бассейн около стадиона, передает Majoriti.

До этого вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении планового полета в Черном море в районе западного побережья Крыма. Предварительной причиной ЧП стал отказ авиатехники. После произошедшего на место происшествия отправили поисково-спасательную службу.

