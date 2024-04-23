23 апреля, 10:01Происшествия
Десять человек погибли при крушении двух военных вертолетов в Малайзии
Инцидент произошел во время репетиции воздушного парада, который должен был состояться в честь 90-летия Королевских морских сил страны. На появившихся в Сети кадрах один вертолет зацепил винт другого, из-за чего произошло крушение.
Газета Berita Harian сообщает, что жертвами трагедии стали 7 членов экипажа и 3 пассажира. Один из вертолетов упал на ступени спортивного стадиона, другой – в бассейн около стадиона, передает Majoriti.
До этого вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении планового полета в Черном море в районе западного побережья Крыма. Предварительной причиной ЧП стал отказ авиатехники. После произошедшего на место происшествия отправили поисково-спасательную службу.