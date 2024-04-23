Четыре снаряда РСЗО "Ольха" уничтожили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидировали четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны России.

По информации ведомства, атака по объектам, расположенным на территории РФ, была пресечена в ночь на 23 апреля.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Белгородом и Белгородским районом и сбили несколько воздушных целей на подлете к городу в ночь на 23 апреля. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

