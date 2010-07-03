ТЦ "Мега Белая дача" обследуют после сообщения о "минировании"

Торговый центр "Мега Белая дача" обследуют после сообщения о "минировании". Неизвестный заявил, что в ТЦ в подмосковных Котельниках якобы заложено взрывное устройство. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Как подчеркнул собеседник агентства, после анонимных угроз в торговом центре проводится проверка. По его словами, сейчас на месте работают полицейские и кинологи. Они тщательно обследуют здание.

Накануне оперативники поверяли информацию о бомбе в Академии коммунального хозяйства и строительства. 19 апреля по той же причине проводили проверку в многоэтажке, расположеной в поселении Внуковское в ТиНАО. А за день до этого в столице эвакуировали около шести тысяч человек после угроз о якобы заложенных взрывных устройствах. Все эти сообщения оказались ложными.