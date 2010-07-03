Неизвестный сообщил о "минировании" академии коммунального хозяйства и строительства

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В зданиях Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства ищут бомбу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании академии в 3-м Хорошевском проезде и на улице Кедрова.

На место прибыли оперативные службы. Проводится ли эвакуация в зданиях – не уточняется.

19 апреля в поселении Внуковское в ТиНАО проверяли многоэтажку после анонимного сообщения о "минировании". За день до этого из-за угроз о заложенных взрывных устройствах в столице эвакуировали около шести тысяч человек.