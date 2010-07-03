Более 90 человек умерли от усталости при подсчете голосов на выборах в Индонезии

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При подсчете голосов на выборах в Индонезии от усталости умерли 92 человека. Об этом сообщил изданию Antara председатель индонезийского Центризбиркома.

Нынешний президент страны Джоко Видодо, который, по данным экзитполов, лидирует на выборах главы государства, выразил соболезнования семьям, которые потеряли родных. Он назвал скончавшихся сотрудников избирательных участков "героями демократии", пишет Antara.

Отмечается, что накануне выборов на избирательных участках людям пришлось работать без перерыва почти двое суток.

Выборы в Индонезии состоялись 17 апреля и стали самыми масштабными в мире. Индонезийцы выбирали президента, депутатов двух палат парламента и местных законодателей. В выборах участвовало в общей сложности 240 тысяч кандидатов. Явка составила почти 80% из 193 миллионов граждан страны.

Подсчет голосов продолжается. Официальные итоги выборов объявят 22 мая.

Ранее сообщалось, что индонезийский политик Михаил Горбачев, названный в честь бывшего президента СССР, выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах. По словам молодого политика, когда он родился, родители около недели не могли выбрать ему имя, пока не заметили в газете новость о Горбачеве.