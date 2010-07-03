Михаил Горбачев поборется за кресло в парламенте Индонезии

Индонезийский политик Михаил Горбачев, названный в честь бывшего президента СССР, выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах, сообщает РИА Новости.
Молодой политик, родившийся в 1986 году, рассказал об истории своего имени. Зовут его Михаил Горбачев Дом (Mikhail Gorbachev Dom). По его словам, родители ожидали девочку, поэтому имени для мальчика не придумали. Когда он родился, продолжает политик, мать и отец около недели не звали его по имени, пока не заметили в газете новость о Горбачеве.
Индонезиец пояснил, что его отец посчитал это имя хорошим, поскольку Горбачев был влиятельным лидером Советского Союза. Сейчас, отмечает он, в политике это имя "работает в его пользу". "Люди никогда не забывают мое имя, даже если они не могут вспомнить моего лица", – добавил политик.
Всеобщие выборы в Индонезии пройдут 17 апреля. Впервые в истории страны одновременно выберут президента, вице-президента и депутатов национального парламента и местных органов законодательной власти.
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