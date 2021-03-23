Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух автомобилей произошла на Ленинградском проспекте у дома 75А. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

В результате ДТП никто не пострадал. Для движения перекрыты левая и средняя полосы. Затор растянулся на один километр.

Ранее две легковушки столкнулись на северо-востоке Москвы. В результате аварии также никто не пострадал. Тогда движение в сторону центра было затруднено на 6,5 километра.

Также сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что необходимо информировать водителей о периодах наиболее высокой аварийности. Он предложил говорить об этом на теоретических занятиях при подготовке молодых водителей.

