Два автомобиля столкнулись на Молодогвардейской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария произошла на Молодогвардейской улице у дома 8, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

Как уточняется, в результате столкновения один из автомобилей опрокинулся на бок. По предварительным данным, есть пострадавшие.

В Дептрансе добавили, что в районе аварии движение транспорта затруднено на два километра.

Ранее сообщалось о столкновении четырех автомобилей на Алтуфьевском шоссе в Москве. Аварию спровоцировал водитель, не пропустивший при повороте другой автомобиль.