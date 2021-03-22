Два автомобиля столкнулись на Молодогвардейской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария произошла на Молодогвардейской улице у дома 8, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.
Как уточняется, в результате столкновения один из автомобилей опрокинулся на бок. По предварительным данным, есть пострадавшие.
В Дептрансе добавили, что в районе аварии движение транспорта затруднено на два километра.
Ранее сообщалось о столкновении четырех автомобилей на Алтуфьевском шоссе в Москве. Аварию спровоцировал водитель, не пропустивший при повороте другой автомобиль.