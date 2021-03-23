Чемпион мира по ММА Хадзиев погиб в драке в Северной Осетии

Фото: youtube.com/Alan KHADZIEV

Российский боец смешанных единоборств, чемпион мира по ММА Алан Хадзиев скончался во время драки в Моздоке Северной Осетии. Об этом рассказал президент Федерации смешанных единоборств региона Ибрагим Тибилов.

"Он [Алан Хадзиев] приехал из Москвы обвенчаться со своей супругой. Друзья пригласили в ресторан. Там произошла потасовка, в ходе чего появился нож. Алан, разнимая друзей, получил удар прямо в сердце и умер на месте", – цитирует ТАСС Тибилова.

В пресс-службе СУ СКР по республике отметили, что родной брат погибшего нанес ножевые ранения подозреваемому. В результате мужчина также скончался в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее российский актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга. Причиной конфликта послужила ссора между бывшей женой актера и ее знакомой, в которую решил вмешаться Епифанцев. Он сначала схватил и отбросил в сторону знакомую бывшей жены, а потом избил мужчину.

