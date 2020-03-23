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Происшествия

15:10

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших нападение на техникум

происшествия

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

На Сахалине ФСБ задержала двоих студентов, планировавших вооруженное нападение на учебное заведение. У них изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Двоих студентов 2002 и 2003 годов рождения подозревают в пропаганде в интернете терроризма, массовых убийств и суицида.

В ходе обысков у студентов изъяли обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи.

Также изъяты личные дневники, где была информация о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение.

Ранее стало известно о задержании двух подростков в одном из заброшенных бомбоубежищ Саратова. Подозреваемые хранили там обрез охотничьего ружья.

Позже подростки признались, что планировали нападение на образовательное учреждение с использованием самодельных зажигательных смесей. Суд арестовал их и поместил под стражу до 25 апреля.

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