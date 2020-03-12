Второй подозреваемый в подготовке убийств в Саратове отправлен под домашний арест

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Суд принял решение отправить под домашний арест второго подростка, которого подозревают в подготовке убийств в Саратове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд избрал меру пресечения подростку в виде домашнего ареста", – сказала собеседница агентства.

Уточняется, что апелляционная жалоба была рассмотрена в Саратовском областном суде.

Также суд отменил арест другому подозреваемому. Подростку изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Ранее стало известно о задержании двух подростков в одном из заброшенных бомбоубежищ Саратова. Подозреваемые хранили там обрез охотничьего ружья. Позже они признались, что планировали нападение на образовательное учреждение с использованием самодельных зажигательных смесей.

Затем суд арестовал двух подростков и поместил их под стражу до 25 апреля.