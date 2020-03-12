Суд отменил арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке убийств в Саратове

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Саратовский областной суд изменил меру пресечения одному из подростков, которым инкриминировали подготовку убийств, сообщает ТАСС.

В учреждении рассмотрели апелляционную жалобу по поводу ареста одного из подозреваемых. По итогам процедуры подростку изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

История началась с задержания двух подростков в одном из заброшенных бомбоубежищ Саратова. Подозреваемые хранили там обрез охотничьего ружья. Позже они признались, что планировали нападение на образовательное учреждение с использованием самодельных зажигательных смесей.

Затем суд арестовал двух подростков и поместил их под стражу до 25 апреля.