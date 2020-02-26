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Происшествия

18:49

Арестован второй подросток, подозреваемый в подготовке нападения на школу в Саратове

происшествия суды

Фото: УФСБ по Саратовской области

Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке нападения на школу в Саратове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

"Суд избрал второму подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства.

Ранее суд арестовал до 25 апреля еще одного подростка, подозреваемого в подготовке нападения на саратовскую школу. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Двое подростков были задержаны сотрудникам ФСБ в одном из местных заброшенных бомбоубежищ. Там подозреваемые хранили обрез охотничьего ружья.

В ходе допроса подростки признались, что планировали использовать во время нападения на образовательное учреждение самодельные зажигательные смеси. В отношении подростков возбуждено уголовное дело.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в 2019 году ФСБ предотвратила 34 теракта. Всего же за год предотвращено 57 преступлений террористической направленности.

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