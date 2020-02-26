ФСБ пресекла вооруженное нападение подростков на школу в Саратове

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ФСБ задержала в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. Об этом сообщает ТАСС

"Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", – заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации правоохранительных органов, подростков задержали в одном из местных заброшенных бомбоубежищ. Здесь они хранили обрез охотничьего ружья. Подростки также планировали использовать во время нападения самодельные зажигательные смеси.

ФСБ также опубликовала видео с двумя задержанными подростками. Один из них в ходе допроса рассказал о планах убить примерно 40 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2019 году сотрудники ФСБ предотвратили 34 теракта на территории страны. При этом наметилась тенденция по снижению количества преступлений террористической направленности – с девяти в 2018 году до четырех в 2019 году.

