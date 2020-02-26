Суд арестовал одного из подростков, готовившего нападение на школу в Саратове

Фото: УФСБ по Саратовской области

Суд арестовал одного из подростков, подозреваемого в подготовке нападения на саратовскую школу. Он будет находиться под стражей до 25 апреля, сообщает ТАСС.

Ранее в Саратове ФСБ задержала двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу.

В одном из местных заброшенных бомбоубежищ школьники хранили обрез охотничьего ружья. Подростки также планировали использовать во время нападения самодельные зажигательные смеси.

Также было опубликовала видео, на котором один из задержанных в ходе допроса рассказал о планах убить примерно 40 человек.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в беседе с ИА "НСН" отметил, что в каждом конкретном случае с причинами агрессии подростков нужно разбираться отдельно и привлекать не только полицию, но и медиков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в 2019 году ФСБ предотвратила 34 теракта. Всего же за год предотвращено 57 преступлений террористической направленности.