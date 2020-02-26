Следствие просит арестовать подростков, подозреваемых в подготовке убийств в Саратове

Фото: УФСБ по Саратовской области

Следствие ходатайствует об аресте подростков, подозреваемых в подготовке убийств в саратовской школе, сообщили ТАСС в пресс-службе Волжского районного суда.

Ранее в Саратове ФСБ задержала двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу.

В одном из местных заброшенных бомбоубежищ школьники хранили обрез охотничьего ружья. Подростки также планировали использовать во время нападения самодельные зажигательные смеси.

Также было опубликовала видео, на котором один из задержанных в ходе допроса рассказал о планах убить примерно 40 человек.

Ранее Владимир Путин сообщил, что в 2019 году ФСБ предотвратила 34 теракта. Всего же за год предотвращено 57 преступлений террористической направленности.