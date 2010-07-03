На юго-западе Москвы загорелся склад

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Академическом районе Москвы загорелся склад, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в МЧС, поступила информация о пожаре по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 11б.

Возгорание случилось в металлическом складском здании. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. Пожарно-спасательные бригады приступили к ликвидации огня. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожарные ликвидировали пламя в частном доме на 2-й Лыковской улице. Площадь возгорания, которое чуть не перекинулось на соседние здания, составила 50 квадратных метров. Отмечается, что пострадал один человек.