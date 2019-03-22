Пожар в доме на северо-западе Москвы потушили

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Пожарные ликвидировали пламя в частном доме на 2-й Лыковской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

Площадь возгорания, которое чуть не перекинулось на соседние здания, составила 50 квадратных метров. Отмечается, что пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что на место выехали 10 пожарных расчетов. Они принялись тушить дом площадью 10 на 15 квадратных метров.