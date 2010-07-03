Частный дом загорелся на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Огонь охватил частный дом а северо-западе столицы вечером 22 марта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, есть угроза для соседних зданий.

Полыхающее строение площадью 10 на 15 квадратных метров находится на 2-й Лыковской улице. К месту ЧП уже выехали 10 пожарных расчетов.