Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета в Казахстане

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Казахстане. Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики рассказал о ЧП в своем официальном телеграм-канале.

"По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли четыре человека, два пострадали", – отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку в Западно-Казахстанской области при облете магистрального нефтепровода.

Отмечалось, что борт "Казавиаспаса" застрахован и проходил плановое техническое обслуживание в январе.

Специалисты отправились к месту происшествия, чтобы установить причину катастрофы.



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