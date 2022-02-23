Три полосы перекрыто на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три полосы перекрыто для движения на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что перекрытие связано с ДТП.

"На внутренней стороне 25 километра МКАД (после развязки с Каширским шоссе), по предварительной информации, столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

В Дептрансе попросили водителей выбирать пути объезда.

Ранее на 65-м километре трассы М5 "Урал" в Подмосковье произошло лобовое столкновение грузовика Renault и легкового автомобиля Toyota. В результате аварии погибли два человека – они находились в легковушке.

