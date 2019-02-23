Пожар не повлияет на работу консерватории имени Чайковского

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Пожар, произошедший в здании в Московской государственной консерватории имени Чайковского, не повлияет на работу учреждения. Отменять концерты не будут, передает ТАСС со ссылкой пресс-службу Министерства культуры.

В пресс-службе пояснили, что в здании, законсервированном под реконструкцию, случилось короткое замыкание. Возгорание потушено.

Консерватория находится по адресу: Средний Кисловский переулок, дом 4. Огонь полыхал на третьем этаже. Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти возможных, на тушение направили 30 пожарных расчетов. Возгорание локализовали на площади 30 квадратных метров.

Пострадавших нет. По информации экстренных служб, предварительная причина ЧП – нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.