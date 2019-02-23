Пожар в консерватории имени Чайковского потушили

Пожар, возникший в одном из корпусов Московской консерватории имени Чайковского, ликвидирован, сообщает ТАСС.
Ранее огонь локализовали на площади около 30 квадратных метров. По предварительной информации, людей там нет. Никто не пострадал. Предварительная причина ЧП – нарушение техники пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.
Консерватория расположена в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Огонь полыхал на третьем этаже. Пожару присвоили второй ранг сложности из пяти возможных. На тушение были направлены 30 пожарных расчетов.
Как уточнил источник в экстренных службах, здание консерватории находилось на реконструкции. По его словам, там находится факультет симфонического и хорового дирижирования. В 2016 году объект признали памятником культуры федерального значения.
В Москве горит здание консерватории имени Чайковского
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