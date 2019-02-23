Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве

Фото: телеканал Москва 24

Здание Московской государственной консерватории имени Чайковского загорелось в Москве, сообщает ТАСС.

Консерватория расположена в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Сведения о пострадавших и площади возгорания уточняются.

По предварительным данным, огонь полыхает на третьем этаже. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. На тушение направлены 30 пожарных расчетов, создан штаб пожаротушения. Возгорание локализовано.

РИА Новости передает, что горит четырехэтажное здание пристройки. Людей там, по предварительной информации, нет.

Как уточнил источник в экстренных службах, здание консерватории находилось на реконструкции. По его словам, там находится факультет симфонического и хорового дирижирования. В 2016 году объект признали памятником культуры федерального значения.