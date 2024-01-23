Бастрыкин поручил возбудить дело после причинения ребенку ожога жидким азотом в ТЦ Москвы

Фото: телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА"

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как малолетнего ребенка травмировали жидким азотом в торговом центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В ходе празднования детского дня рождения в одном из торговых центров в Москве аниматор вылил жидкий азот на малолетнюю девочку, в результате чего у нее диагностирован ожог второй степени", – уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего столичный главк СК организовал проверку. Ход исполнения поручения и расследования произошедшего поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого столичная прокуратура начала проверку после инцидента с травмированием ребенка на батуте в одном из московских ТЦ. Травму во время активности получил 14-летний мальчик. После произошедшего его госпитализировали.

