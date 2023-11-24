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24 ноября, 21:52

Происшествия

СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка в подмосковном Одинцове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правоохранители возбудили уголовное дело после травмирования женщины и ребенка из-за нападения собаки в подмосковном Одинцовском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета по Московской области.

"24 ноября 2023 года на детской площадке в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа собака бойцовской породы, которая гуляла с хозяином без намордника и поводка, напала на 4-летнюю девочку и женщину", – говорится в сообщении.

Ребенок и няня были госпитализированы с укушенными ранами лица. Следователи начали проводить действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

О происшествии стало известно в пятницу, 24 ноября. Речь идет о нападении бультерьера. Одинцовская прокуратура начала проверку по этому факту. Ведомство выяснит обстоятельства случившегося и даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

Эксперты рассказали, куда сообщать о жестоком обращении с животным

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