Пожарные ликвидировали возгорание в магазине Ставрополя

Фото: vk.com/ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Пожарные ликвидировали возгорание в магазине запасных частей на Старомарьевском шоссе в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС.

"В 14:16 [объявлена] ликвидация открытого горения, в 14:40 – полная ликвидация пожара", – уточнили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В МЧС уточняют, что в здании загорелась крыша на площади 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что днем 23 января начался пожар в здании магазина в Ставрополе. В помещении наблюдалось сильное задымление, изначально считалось, что площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

