Крупный пожар произошел в магазине в Ставрополе

Фото: vk.com/ ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Магазин запчастей загорелся в Ставрополе днем субботы, 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

"В 13:09 в Ставрополе произошел пожар в магазине запасных частей. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания и горение кровли", – уточнили в региональном Главном управлении МЧС.

По данным ведомства, общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров, из которых 500 приходятся на кровлю. Угрозы распространения огня нет, считают в МЧС.

Предварительно сообщается, что в результате пожара нет погибших или пострадавших. На месте происшествия работает 41 человек и 12 единиц техники.

На данный момент возгорание локализовано.

Накануне крупный пожар произошел на цветочном рынке в Краснодаре. Возгорание началось после взрыва газового баллона. В результате чрезвычайного происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

