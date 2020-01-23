В Петербурге опровергли слух о нехватке медицинских масок

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Информацию о дефиците медицинских масок в аптеках Санкт-Петербурга в комитете здравоохранения города не подтвердили, сообщает РИА Новости.

"В Санкт-Петербурге нет дефицита масок и противовирусных препаратов. По данным мониторинга 640 аптек (что составляет четверть от всех аптек в городе), в наличии имеется более 360 тысяч масок. На центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурге имеется запас не менее 150 тысяч масок", – заявили в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.

Ранее сообщалось, что в некоторых аптеках города запас медицинских масок закончился. Такая ситуация сложилась из-за резкого увеличения спроса на них в связи с информацией о госпитализации людей с подозрением на коронавирус.

На данный момент в больнице Петербурга находятся три человека с подозрением на коронавирус. Двум из пациентов врачи поставили предварительный диагноз "ОРВИ", а у гражданки КНР, которая была госпитализирована из отеля, выявили грипп.

Ранее также стало известно, что число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 18 человек.