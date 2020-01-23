В Турции плюнувшему на пиццу доставщику грозит 18 лет тюрьмы

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В Турции доставщику, плюнувшему на пиццу перед тем, как вручить ее заказчику, грозит до 18 лет тюрьмы. На этом настаивает прокурор, сообщает агентство Demiroren.

Инцидент произошел в городе Эскишехир еще в 2017 году. Тогда злоумышленника оштрафовали на тысячу турецких лир (более 600 долларов) за то, что тот "поставил под угрозу здоровье клиента".

Сейчас прокурор добивается тюремного срока, квалифицируя поступок как "отравление пищи". 18-летнему молодому человеку грозит до 18 лет тюрьмы.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная на лестничной клетке перед входом в квартиру потерпевшего.

Доставщик по имени Бурак плюнул на пиццу, снимая происходящее на сотовый телефон. Мотивы этого поступка до сих пор остаются невыясненными.

Ранее жительница Великобритании Джей Палмер обвинила американскую сеть Domino’s в том, что она прятала мясо в вегетарианскую пиццу. По словам девушки, она обнаружила спрятанные в тесте кусочки курицы и мелко нарезанную колбасу.