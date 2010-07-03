Американская пиццерия тайно кормила веганов мясом

Жительница Великобритании Джей Палмер обвинила американскую сеть Domino’s в том, что она прятала мясо в вегетарианскую пиццу, пишет Independent.
Об инциденте девушка рассказала на своей странице в Facebook. По ее словам, она сделала заказ в пиццерии, предупредив работников, что является вегетарианкой.
Девушка, получив заказ, обнаружила спрятанные в тесте кусочки курицы, а также мелко нарезанную колбасу. Британка позвонила в пиццерию с жалобой, однако ей не сразу поверили. Позднее менеджер принес извинения, предложил вернуть деньги за заказ и приготовить новую пиццу. Девушка отказалась.
"Не знаю, как вам, ребята, но мне этого недостаточно", – написала Палмер.
Она отметила, что в настоящий момент обсуждает с британским вегетарианским сообществом последующие шаги.
Летом 2018 года французские мясники обратились к властям за защитой от агрессивных веганов, которые пытаются навязать обществу свои взгляды при помощи насильственных методов. Они указали на участившиеся призывы к насилию в отношении работников районных мясных лавок. Витрины магазинов неоднократно забрасывали камнями и бутылками с искусственной кровью.
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