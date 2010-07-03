Пилот Air Canada заказал пиццу голодным пассажирам

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Пилот авиакомпании Air Canada заказал в самолет 23 пиццы для пассажиров, которые находились на борту воздушного судна около восьми часов без еды, передает РИА Новости.

Это произошло на борту самолета A320, следовавшего по маршруту Торонто – Галифакс. Он не смог сесть из-за плохой погоды, так что судно изменило маршрут и приземлилось в Фредериктоне.

В аэропорту города пассажиры вынуждены были ждать выхода из самолета из-за загруженности аэропорта. К этому моменту прошло порядка восьми часов с момента посадки в Торонто. Питание на рейсе не предусматривалось.

"Мы занимаемся и ресторанным бизнесом, поэтому мы привыкли к необычному числу (блюд в заказе), но во время бури, вечером, в самолет? Нет", – призналась владелица заведения, где пилот заказал пиццу.