В Подмосковье найден мертвым сотрудник полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сотрудник полиции найден мертвым в Королеве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник правоохранительных органах.
Тело мужчины 1987 года рождения 22 января было обнаружено на ванной комнате квартиры на улице Советская. По неподтвержденной информации, мужчина покончил с собой – он оставил предсмертные записки.
С места происшествия изъяты личные вещи погибшего. Уточняется, что мужчина служил в органах внутренних дел с 2014 года, был командиром отделения роты второго оперативного полка полиции ГУ МВД по столице.
По факту гибели проводится проверка, по результатам которой полицией будет принято процессуальное решение.
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