Загоревшемуся в Черном море танкеру запретили заходить в порт – СМИ

Фото: ТАСС/Снимок с видео/МЧС РФ

Возгорание на танкерах "Канди" и "Маэстро" в Черном море случилось после того, как одному из судов запретили зайти в порт Темрюк из-за американских санкций, сообщает Reuters.

Запрет поступил от руководства газового терминала "Мактрен-Нафта". После этого экипажи начали прямую перекачку топлива с одного танкера на другой.

США включили оба танкера в санкционный список из-за поставок топлива в Сирию в 2016-2018 годах. В американском Минфине отметили, что любые сделки с этими судами могут стать причиной введения ограничительных мер.

Танкеры "Канди" и "Маэстро", следовавшие под флагом Танзании, загорелись 22 января в районе Керченского пролива. По предварительной информации, это произошло при передаче топлива с борта на борт.

На обоих судах находились 32 человека. Погибли 14 человек, еще 12 моряков спасли, судьба шестерых остается неизвестной. Отмечается, что 8 из 12 спасенных моряков являются гражданами Турции.

Возбуждено дело по факту гибели людей при пожаре на судах. СК РФ сообщил консульствам Турции и Индии о ходе следствия.